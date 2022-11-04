Глушаков пропустит матч с «Оренбургом», Лантратов вернулся в стартовый состав

Подмосковные «Химки» и «Оренбург» опубликовали стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги.

В составе «Химок» сыграют: Лантратов, Чежия, Идову, Волков, Зуев, Гулиев, Ломовицкий, Магомедов, Казанцев, Руденко, Долгов. В заявку не попал капитан команды Денис Глушаков.

С первых минут у «Оренбурга» выйдут на поле: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Печенин, Эктов, Капленко, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья, Сычевой.

После первого круга «Химки» с девятью очками занимают 15-е место, «Оренбург» завоевал 22 очка и находится на 8-й строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

Матч между «Химками» и «Оренбургом» начнется на «Арене Химки» в 19:00 по московскому времени.