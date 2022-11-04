Нападающий «Челси» Обамеянг — о матче с «Арсеналом» в АПЛ: Я теперь «синий»

Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Арсеналом» в рамках 15-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что габонский нападающий играл за «канониров» с 2018 по 2022 годы.

«Я иду, «Арсенал», ничего личного, я вернулся. Я теперь синий. Готов к матчу, вперёд», — приводят слова 33-летнего футболиста британские СМИ.

Напомним, что за «Арсенал» Обамеянг провел 163 матча, забил 93 гола и отдал 21 результативную передачу. В начале текущего сезона габонец присоединился к «Челси». В составе «синих» он выходил на поле 11 раз и отметился тремя забитыми мячами.

Лондонское дерби между командами Артеты и Поттера состоится 6 ноября.