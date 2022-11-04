Эмери мечтает завоевать титул с «Астон Виллой»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался по поводу своей работы в клубе АПЛ. 51-летний испанец рассчитывает выиграть титул с командой из Бирмингема.

Отметим, что Эмери возглавил «львов» в ноябре 2022 года после увольнения Стивена Джеррарда с поста наставника клуба.

«Моя мечта – выиграть титул с «Астон Виллой». Это мой личный вызов. Кроме того, я мечтаю сыграть в еврокубках с этой командой. Однако в данный момент мы думаем только о предстоящем матче, нам необходимо поправить нашу позицию в таблице АПЛ», – приводит слова Эмери британская пресса.

Напомним, что в текущем сезоне «Астон Вилла» после 13 туров набрала 12 очков и занимает 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Первым матчем на тренерском посту бирмингемского клуба для Эмери станет домашняя встреча против «Манчестер Юнайтед» (6 ноября).