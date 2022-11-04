Карпукас признан болельщиками «Локомотива» лучшим игроком октября

Полузащитник Артем Карпукас признан лучшим игроком октября «Локомотиве». За него проголосовало 52,4% опрошенных, сообщает пресс-служба красно-зеленых.

Все шесть матчей октября, Карпукас начал в стартовом составе. В матче с «Торпедо» он отметился своим первым голом за «железнодорожников». Этот мяч также был признан болельщиками лучшим голом месяца.

На звание лучшего игрока октября также претендовали Антон Миранчук (26,4%), Гилерме (14,7%), Дмитрий Живоглядов (3,4%) и Вильсон Изидор (3,1%).

После первого круга «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В 16-м туре 6 ноября красно-зеленые сыграют в Екатеринбурге с «Уралом».