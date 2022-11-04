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Гвардиола не удивлен успешному выступлению «Фулхэма» в текущем сезоне АПЛ 

Лондонцы не проигрывают в чемпионате на протяжении четырех туров кряду.
04 ноября 2022 19:38
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о развитии «Фулхэма» в чемпионате Англии.

Отметим, что команде испанского специалиста предстоит домашний матч против лондонского клуба в рамках 15-го тура АПЛ.

«Я нисколько не удивлен высокому месту этой команды. Посмотрите, как они играют в чемпионате и что сделали в трансферное окно. Прогресс виден на лицо. Это хороший клуб, и это неудивительно. Они отлично начали вничью с «Ливерпулем» и продолжают держать высокий уровень игры», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «горожан».

Напомним, что «Фулхэм» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 19 очков. «Манчестер Сити» находится на втором месте, имея в своем активе 29 очков. Встреча между командами Гвардиолы и Марку Силвы состоится 5 ноября в Манчестере.

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