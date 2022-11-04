«Лестер» желает продлить соглашение с Тилемансом 

Руководство «Лестера» рассчитывает на продление контракта с полузащитником Юри Тилемансом. Об этом сообщают британские СМИ.

Сообщается, что представители английского клуба намерены предложить новые условия соглашения 25-летнему хавбеку в ближайшее время. Контракт бельгийского футболиста с «лисами» заканчивается в июне 2023 года.

По информации источника, продление трудового сотрудничества с полузащитником позволит руководству отпугнуть потенциальных покупателей. Ранее сообщалось, что к Тилемансу проявляют интерес «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Барселона», «Реал», а также лондонский «Арсенал».

Напомним, что бельгийский игрок выступает за «Лестер» с 2019 года. В нынешнем сезоне он отыграл 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.