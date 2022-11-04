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Бывший нападающий «Барселоны» Деулофеу интересен «Наполи» и дортмундскую «Боруссию»

Текущее соглашение испанца с «Удинезе» истекает летом 2024 года.
04 ноября 2022 20:20
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Удинезе» Жерар Деулофеу может сменить клубную прописку в следующее летнее трансферное окно. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что в услугах футболиста заинтересованы «Боруссия Д», «Марсель», «Шальке», «РБ Лейпциг» и «Наполи». В начале текущего сезона 28-летний испанец мог стать игроком неаполитанцев, однако переход не состоялся.

По информации источника, испанский нападающий не планирует покидать команду Андреа Соттиля зимой, но готов рассмотреть предложения летом 2023 года. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Напомним, что Деулофеу выступает за «Удинезе» с января 2021 года. В текущем сезоне испанец выходил на поле 14 раз, забил три гола и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, цена футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

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