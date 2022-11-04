Спаллетти признан лучшим тренером Серии А в октябре

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти признан лучшим наставником октября в Серии А, сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, неаполитанцы с 32 очками лидирует в турнирной таблице итальянского первенства, на пять очков опережая ближайшего преследователя - «Аталанту». «Наполи» до сих пор не потерпел ни одного поражения.

В следующем матче 5 ноября лидеры встретятся между собой в Бергамо.

В Лиге чемпионов команда вышла в 1/8 финала с первого места в группе.

Напомним, в России Спаллетти известен по работе с питерским «Зенитом».