Нагельсман назвал Шупо-Мотинга одним из лучших футболистов в «Баварии» 

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился впечатлениями от уровня игры нападающего своей команды Эрика Шупо-Мотинга.

Отмечается, что немецкий специалист уверен, что 33-летний форвард отлично себя чувствует в составе мюнхенцев.

«Я очень доволен игрой Шупо. У меня складывается ощущение, что он чувствует себя комфортно в команде. Он один из наших лучших игроков в настоящий момент», — приводит слова Нагельсмана журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что камерунским футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед». Текущее соглашение игрока с командой из Мюнхена истекает летом 2023 года.

Напомним, что Шупо-Мотинг присоединился к «Баварии» в октябре 2020 года на правах свободного агента. В текущем сезоне форвард провел 13 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.