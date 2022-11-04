«Химки» обыграли «Оренбург», одержав первую победу с 7 августа

В матче 16-го тура РПЛ «Химки» дома обыграли «Оренбург».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Александр Руденко и Бутта Магомедов. Эта победа стала для подмосковных футболистов первой с 7 августа, когда в четвертом туре они одолели московское «Торпедо» (3:1).

Химчане набрали 12 очков и догнали идущие на 13-м и 14-м местах воронежский «Факел» и московский «Локомотив».

Уральцы с 22 очками остались на восьмой строчке.

В следующем туре «Химки» 13 ноября на своем стадионе примут «Сочи». «Оренбург» в этот же день так же дома сыграет против «Краснодара».

РПЛ

16-й тур

«Химки» (Московская область) - «Оренбург» - 2:0 (0:0)

Голы: Руденко, 50; Магомедов, 66

Предупреждения: Магомедов, 89; Гулиев, 90 - Флорентин, 90.