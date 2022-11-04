Тренер «Спортинга» Аморим не хочет встречи его команды с Роналду и «Манчестер Юнайтед» в ЛЕ 

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки стыковых матчей в Лиге Европы.

Отмечается, португальский специалист надеется избежать встречи с «Манчестер Юнайтед» и Криштиану Роналду на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка стыковых матчей турнира состоится 7 ноября.

«Манчестер Юнайтед» не та команда, с которой «Спортинг» хотел бы встретиться, но если это произойдёт, я хотел бы, чтобы Криштиану Роналду остался в запасе. Если же он будет играть, то он по-прежнему сможет забивать голы, а это может плохо кончится для нас», — приводит слова Аморима испанская пресса.

Напомним, что Роналду является воспитанником «Спортинга». 37-летний португалец играл за команду с 1997 по 2003 годы. В чемпионате Португалии нападающий сыграл 31 матч, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. В настоящий момент футболист выступает за «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне на его счету 15 проведенных встреч, три забитых мяча и два ассиста.