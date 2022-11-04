Шерингем рассказал, при каком условии Кейн может перейти в «Баварию»

Экс-футболист лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Тедди Шеррингем прокомментировал возможный трансфер нападающего «шпор» Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию».

«Переход Кейна в «Баварию» был бы интересным. Он должен рассматривать возможность трансфера в «Барселону» или «Реал». Но кто знает, «Бавария» - отличная команда и каждый год выигрывает чемпионат Германии. Год назад Кейн думал, что перейдет в «Манчестер Сити», но этому не суждено было сбыться. Если «Тоттенхэм» продолжит играть так, как играет сейчас, Гарри может подумать, что «Бавария» - это шаг вперед», - приводит слова ветерана британская пресса.

Напомним, в текущем сезоне Кейн провел 19 матчей, в которых забил 11 мячей.

После 13 туров «Тоттенхэм» с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В Лиге чемпионов шпоры вышли в 1/8 финала с первого места в своей группе.