В «Интере» хотят продлить контракт с Джеко 

Руководство «Интера» намерено продлить соглашение с нападающим Эдином Джеко. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что текущий контракт боснийца истекает в июне 2023 года.

По информации источника, «нерадзурри» желают сохранить 36-летнего форварда на следующий сезон и предложат новый контракт, который будет рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Напомним, что Джеко перешел в «Интер» из «Ромы» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила 2,8 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.