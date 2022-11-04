Нападающий «Рубина» Фамейе вошел в расширенный состав сборной Ганы

Нападающий казанского «Рубина» Джоэль Фамейе вошел в расширенный состав сборной Ганы на чемпионат мира в Катаре, сообщается на сайте федерации футбола Ганы.
Позже список из 55 футболистов будет сокращен до 26.
В нынешнем сезоне Первой лиги 25-летний нападающий провел за «Рубин» 13 матчей, стал автором пяти голов и отдал одну результативную передачу.
Сборная Ганы сыграет на чемпионате мира, который стартует 20 ноября, в группе со сборными Португалии, Уругвая и Южной Кореи.
источник: «Советский спорт»