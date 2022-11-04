Форвард «Химок» Руденко признан лучшим игроком матча с «Оренбургом»

Пресс-служба РПЛ сообщила о том, что лучшим игроком матча 16-го тура «Химки» – «Оренбург» (2:0) стал нападающий домашней команды Александр Руденко.

Отметим, что в прошедшей встрече 23-летний футболист отметился забитым мячом на 50-й минуте в ворота гостей и помог своему клубу прервать безвыигрышную серию, которая длилась на протяжении 15 матчей.

Добавим, что в настоящий момент «Химки» занимают 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. В следующем туре подопечные Спартака Гогниева сыграют дома с «Сочи» (13 ноября).