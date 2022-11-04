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Хави заявил, что поиск защитника стал приоритетом после ухода Пике

Ветеран принял решение завершить карьеру.
04 ноября 2022 22:54
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что клуб в январе будет искать в первую очередь усиление в линию обороны в связи с уходом Жерара Пике, сообщили итальянские журналисты.

Напомним, 3 ноября футболист объявил о завершении спортивной карьеры. Предстоящий матч Ла Лиги против «Альмерии» станет для него последним. При этом футболист принял решение отказаться от причитающейся ему до конца контракта зарплаты.

Пике после окончания академии клуба, четыре года выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым стал чемпионом Англии, выиграл кубок английской лиги и Суперкубок. А потом вернулся в «Барселону». В составе клуба Пике восемь раз становился чемпионом Испании, шесть раз обладателем Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Защитник также вызывался в сборную, с которой стал чемпионом мира и Европы.

«Барселона» примет «Альмерию» в матче 13-го тура чемпионата Испании 5 ноября.

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