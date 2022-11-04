«Реал» не даст «Милану» выкупить Браима Диаса

Испанский полузащитник Браим Диас не останется в «Милане» и вернется в мадридский «Реал» по окончании текущего сезона.

По информации испанской прессы, руководство «сливочных» решило дать шанс 23-летнему игроку, несмотря на то, что он выступает на правах аренды за «Милан» уже второй год, а в соглашении между клубами имеется опция выкупа.

В сезоне-2022/23 Диас провел 14 матчей в составе «россонери» во всех клубных турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Вместе с «Миланом» Браим выиграл скудетто по итогам прошлого сезона.