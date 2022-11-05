Маркиньос ведет переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта

В «ПСЖ» довольны выступлением центрального защитника Маркиньоса. Об этом пишут французские СМИ.

По данным источника, столичный клуб хочет продлить контракт с футболистом. Отмечается, что переговоры начались еще в начале 2022 года, однако, стороны продвинулись в решении некоторых вопросов только сейчас.

Напомним, нынешнее соглашение бразильца действует до лета 2024 года. По некоторым данным, Маркиньос интересен многим топ-клубам, в том числе «Барселоне» и «Челси».

В нынешнем сезоне защитник провел во всех турнирах 20 матчей и забил 1 гол. Он выступает за «ПСЖ» с лета 2013-го.