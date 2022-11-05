Защитник «Вест Хэма» Зума извинился за избитую кошку

Защитник английского «Вест Хэм Юнайтед» Курт Зума вновь извинился за избиение своей бенгальской кошки, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

В начале года в соцсетях появилось видео на котором видно, как Зума пинает свою кошку, после чего на него подали в суд. Футболист и его брат, автор видео, признали свою вину в двух случаях нарушения закона. «Это был тяжелый период для меня и моей семьи. Я поступил ужасно и хочу еще раз попросить прощения за то, что сделал. Мне очень жаль, и я извлек урок. Я благодарен своему клубу, многие поддерживали меня, помогали остаться сосредоточенным на футболе», - цитирует Зуму официальный сайт «Вест Хэма».

Зума был приговорен к году общественных работ и запрету в ближайшие пять лет заводить животных. Также и клуб оштрафовал футболиста на 280 тысяч евро, а сам 28-летний француз потерял еще и крупный спонсорский контракт с немецким экипировщиком и не был вызван в национальную сборную.