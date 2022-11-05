Главный тренер «Реала» Анчелотти получил премию «Лев спорта»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти получил премию «Лев спорта» в 2022 году, вручаемую испанскими СМИ, спортсменам и тренерам, внесшим большой вклад в развитие спорта Испании.

«Это итог фантастического и незабываемого года, в который мы добились важного и уникального. «Реал» - это лучший клуб в истории, я работаю с невероятной командой, а Мадрид – это фантастический город», - цитирует Анчелотти пресс-служба «Реала».

В сезоне-2021/22 «Реал» под руководством Анчелотти стал победителем Лиги чемпионов, ла лиги, выиграл Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании. После группового этапа Лиги чемпионов этого сезона Анчелотти сравнялся по числу побед в турнире с сэром Алексом Фергюссоном. Из статистики был исключен матч, в котором «Милану», которым тогда руководил Анчелотти, была присуждена техническая победа над «Интером» в сезоне-2004/05.