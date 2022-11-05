Лопетеги назначен главным тренером «Вулверхэмптона»

Бывший главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги возглавит английский «Вулверхэмптон» с 14 ноября, сообщается на официальном сайте «волков».

При этом пресс-служба клуба отмечает, что до чемпионата мира в Катаре, который начнется 20 ноября, Лопетеги не будет руководить игрой команды. Он приступит к работе после матча с «Арсеналом».

Лопетеги за 20-летнюю тренерскую карьеру работал как в клубах, так и национальной сборной Испании (молодежный и основной состав), тренировал «Райо Валекано», мадридский «Реал», португальский «Порту». Последним местом работы была «Севилья», с которой он проработал три года, побеждал в Лиге Европы.

В начале октября Лопетеги был уволен после домашнего поражения «Севильи» от дортмундской Боруссии в Лиге чемпионов (1:4).

«Вулверхэмптон» после 13 игр набрал 10 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что Лопетеги дважды отклонял предложение по работе с английским клубом.