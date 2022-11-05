Гол Зиньковского в ворота ЦСКА признан лучшим в октябре в РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский стал автором лучшего гола октября Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте лиги.

За него проголосовали 34% опрошенных болельщиков, а также журналисты. Зиньковский отличился в матче с ЦСКА (2:2).

Эксперты РПЛ выбрали лучшим гол армейца Федора Чалова в ворота «Оренбурга» (2:2).

В список претендентов вместе с Зиньковским входил армеец Чалов (26%), игроки «Зенита» Клаудиньо (10%) и Вендел (7%), спартаковец Шамар Николсон (8%), Данил Глебов из «Ростова» (8%), Сергей Пиняев из «Крыльев Советов» (6%), а также футболист «Сочи» Кристиан Нобоа (1%).

Ранее обладателями приза за лучший гол месяца становились Константин Марадишвили («Локомотив», июль), Артур Юсупов («Сочи», август) и Денис Макаров («Динамо», сентябрь).