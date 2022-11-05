Соболев и Промес – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Сочи»

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Спартака» на матч 16-го тура РПЛ.
«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Шипунов, Жоаозиньо, Мелкадзе.
Запасные: Джанаев, Адамов, Мещанинов, Сиссако, Бурмистров, Кравцов, Мартовой, Ушатов, Батырев, Сарвели.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Маслов, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев, Николсон.
Запасные: Максименко, Шитов, Чернов, Рассказов, Мевля, Классен, Рыбус, Зиньковский, Литвинов, Зорин, Мелешин.
Напомним, встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 14.00 по Москве.
В нынешнем сезоне «Спартак» занимает 2-е место в РПЛ, набрав 32 очка. В активе черноморского клуба – 21 очко и 9-я позиция.