Валерий Карпин продлил контракт с РФС до 2024 года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин продолжит работу в команде.

Сегодня, 5 ноября, известный наставник поставил подпись под новым контрактом: теперь его договор рассчитан до августа 2024 года.

Также сообщается, что новые соглашения подписали помощники Карпина: Николай Писарев, Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Джонатан Альба, Виталий Кафанов, Луис Касайс Мартинес и Хуан Жозе Солла Агуар.

Отмечается, что сотрудничество остается прежним: тренер и его команда будут совмещать посты в «Ростове» и национальной сборной.

Напомним, 53-летний Карпин возглавил национальную команду в июле 2021 года. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова.