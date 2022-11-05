Президент РФС Дюков: Наша задача – сохранить институт сборных команд

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков назвал главную задачу организации в условиях отстранения российских команд от международных соревнований.

«К сожалению, на сегодняшний день мы отстранены от международных соревнований, но наша задача — сохранить институт сборных команд, который способствует развитию футболистов. Все сборные, в том числе национальная, должны находиться в тонусе, чтобы в будущем быть готовыми к официальным матчам без раскачки», - цитирует Дюкова пресс-служба РФС.

По словам президента, помочь в этом может опыт главного тренера сборной России Валерия Карпина, с которым продлен контракт до 2024 года.

«Валерий Георгиевич — опытный тренер, который умеет не просто создавать успешные команды, но и развивать игроков. РФС положительно оценивает результаты его работы в национальной команде», - заметил Дюков.