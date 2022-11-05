Месси пропустит матч с «Лорьяном» из-за травмы

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси пропустит предстоящий матч 14-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном», сообщается на официальном сайте «ПСЖ».
После медицинского обследования у Месси диагностировано воспаление ахиллового сухожилия и ему было рекомендовано пропустить предстоящую игру.
В команде отмечают, что на следующей неделе аргентинец возобновит тренировки.
В составе «ПСЖ» предстоящую игру также пропустят вратарь Кейлор Навас, защитник Преснел Кимпембе и полузащитник Фабиан Руис.
«ПСЖ» набрав 35 очков в 13 играх, лидирует в чемпионате Франции, оставаясь единственной командой в пяти ведущих европейских первенствах, не потерпевший ни одного поражения. «Лорьян» с 27 очками идет на третьем месте в Лиге 1.