«Сочи» – «Спартак»: представлен видеообзор матча 16-го тура РПЛ

Сегодня, 5 ноября, «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» (1:1) в матче 16-го тура РПЛ. В составе красно-белых отличился Квинси Промес, у хозяев забил Кирилл Заика.

Телеканал «Матч ТВ» представил подборку самых ярких моментов с прошедшей встречи.

Таким образом, «Спартак» набрал 33 очка и довел беспроигрышную серию до 7 матчей. После игры с «Сочи» столичный клуб идет на 2-й позиции. У «барсов» – 22 очка и 9-е место.

В следующем туре столичный гранд сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет 12 ноября, а «Сочи» днем позже проведет матч с «Химками».