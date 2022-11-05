«Зенит» уступил «Ахмату», потерпев первое поражение в РПЛ

«Ахмат» на выезде оказался сильнее «Зенита» в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу грозненского клуба.

В составе гостей отличились Евгений Харин (1-я минута) и Мохамед Конате (8-я).

Хозяева ответили забитым мячом в исполнении Андрея Мостового (65-я).

Таким образом, команда Сергея Семака потерпела первое поражение в РПЛ и с 39 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. Подопечные Сергея Ташуева поднялась на шестую позицию, имея в своем активе 26 очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет в Москве против «Торпедо» (12 ноября), а «Ахмат» отправится в гости к «Нижнему Новгороду» (11 ноября).