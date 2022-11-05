«Краснодар» и «Факел» не выявили победителя в матче с шестью голами

«Вернет ли Гогниев капитанскую повязку? Пока с ним не обсуждали». Глушаков — после победы «Химок» над «Оренбургом»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не попал в заявку на матч 16-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0), но согласился обсудить первую за три месяца победу команды.