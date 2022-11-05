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«Краснодар» и «Факел» не выявили победителя в матче с шестью голами

Встреча состоялась в Воронеже.
05 ноября 2022 18:24

«Факел» на своем поле принимал «Краснодар» в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:3.

В составе гостей отличились Джон Кордоба (29-я минута), Михайло Баняц (43-я) и Алексей Ионов (62-я).

Хозяева ответили забитыми мячами в исполнении Романа Акбашева (11-я) и дважды Ираклия Квеквескири (72-я и 84-я).

Таким образом, «Краснодар» с 25 очками расположился на седьмой позиции турнирной таблицы РПЛ. «Факел» находится на 13-й строчке, имея в своем активе 13 очков.

В следующем туре «Краснодар» отправится в гости к «Оренбургу» (13 ноября), а «Факел» сыграет в Екатеринбурге против «Урала» (12 ноября).

источник: «Советский спорт»
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