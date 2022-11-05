Абаскаль назвал второй тайм матча с «Сочи» худшим отрезком для «Спартака» в этом сезоне

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий после матча 16-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:1).

«Второй тайм сегодня - это худший отрезок «Спартака» за время моей работы с командой. Так бывает: когда ты отдаешь мяч сопернику», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба красно-белых.

Напомним, что счет был открыт на 7-й минуте: отличился нападающий красно-белых Квинси Промес. Черноморский клуб ответил точным ударом защитника Кирилла Заики (44-я минута).

После этой встречи «Спартак» набрал 33 очка и довел беспроигрышную серию до 7 матчей. После игры с «Сочи» столичный клуб идет на 2-й позиции. У «барсов» – 22 очка и 9-е место.

В следующем туре столичный гранд сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет 12 ноября, а «Сочи» днем позже проведет матч с «Химками».