«Бавария» благодаря дублю Шупо-Мотинга обыграла «Герту» и снова возглавила Бундеслигу

«Бавария» на выезде оказалась сильнее «Герты» в матче 13-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу мюнхенского клуба.
В составе гостей дубль оформил Эрик Максим Шупо-Мотинг (37-я и 38-я минуты). Также один раз отличился Джамал Мусиала (12-я).
Хозяева ответили забитыми мячами в исполнении Доди Лукебакио (40-я) и Дэви Зельке (45-я, с пенальти).
Таким образом, команда Юлиана Нагельсмана с 28 очками поднялась на первую позицию турнирной таблицы Бундеслиги. Подопечные Сандро Шварца находятся на 14-й строчке, имея в своем активе 11 очков.
В следующем туре «Бавария» примет дома «Вердер», а «Герта» отправится в гости к «Штутгарту». Оба противостояния состоятся 8 ноября.
источник: «Советский спорт»