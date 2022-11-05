«Манчестер Сити» в меньшинстве обыграл «Фулхэм» и возглавил АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле победил «Фулхэм» в матче 15-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе хозяев отличились Хулиан Альварес (16-я минута) и Эрлинг Холанд (90+5-я, с пенальти).
Гости ответили забитым мячом в исполнении Андреаса Перейры (28-я, с пенальти).
Отметим, что «горожане» на 26-й минуте оказались в меньшинстве - прямую красную карточку получил Жоау Канселу.
Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы с 32 очками возглавила турнирную таблицу АПЛ. Подопечные Марку Силвы находятся на восьмой строчке, имея в своем активе 19 очков.
В следующем туре «Манчестер Сити» примет дома «Брентфорд» (12 ноября), а «Фулхэм» сыграет на домашнем стадионе против «Манчестер Юнайтед» (13 ноября).
источник: «Советский спорт»