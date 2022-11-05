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«Пари НН» в гостях победил ЦСКА в матче РПЛ

Игра состоялась в Москве на «ВЭБ Арене».
05 ноября 2022 21:04

ЦСКА на своем поле принимал «Нижний Новгород» в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

В составе победителей отличился Виктор Александров (67-я).

Таким образом, команда Владимира Федотова с 29 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова находятся на 12-й строчке, имея в своем активе 16 очков.

В следующем туре ЦСКА отправится в гости к «Динамо» (13 ноября), а «Нижний Новгород» сыграет на домашнем стадионе против «Ахмата» (11 ноября).

источник: «Советский спорт»
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