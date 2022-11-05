«Наполи» обыграл «Аталанту» и упрочил лидерство в Серии А

«Наполи» на выезде оказался сильнее «Аталанты» в матче 13-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу неаполитанцев.

В составе гостей отличились Виктор Осимхен (23-я минута) и Элиф Элмас (35-я).

Хозяева ответили забитым голом в исполнении Адемолы Лукмана (19-я, с пенальти).

Таким образом, команда Лучано Спаллетти с 35 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. Подопечные Джан Пьеро Гасперини находятся на второй строчке, имея в своем активе 27 очков.

В следующем туре «Наполи» примет дома «Эмполи» (8 ноября), а «Аталанта» отправится в гости к «Лечче» (9 ноября).