Гол Тилеманса помог «Лестеру» победить «Эвертон»

«Эвертон» на своем поле принимал «Лестер» в матче 15-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «лис».
В составе гостей отличились Юри Тилеманс (45-я минута) и Харви Барнс (87-я).
Таким образом, команда Брендана Роджерса с 14 очками расположилась на 15-й позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Фрэнка Лэмпарда находятся на 13-й строчке, имея в своем активе 14 очков.
В следующем туре «Лестер» сыграет в Лондоне с «Вест Хэмом», а «Эвертон» отправится на выезд к «Борнмуту». Оба противостояния состоятся 12 ноября.
источник: «Советский спорт»