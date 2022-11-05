Пике выйдет в стартовом составе «Барселоны» в заключительном матче своей карьеры

Тренерский штаб «Барселоны» огласил стратовый состав на матч 13-го тура чемпионата Испании с «Альмерией».

Встреча состоится сегодня, 5 ноября, на стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Отметим, что на поле с первых минут выйдет защитник каталонцев Жерард Пике, который накануне объявил о завершении карьеры.

«Барселона»: Тер Штеген, Бальде, Пике, Алонсо, Альба, Бускетс, Педри, де Йонг, Торрес, Дембеле, Левандовски.

Добавим, что Пике после окончания академии клуба, четыре года выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым стал чемпионом Англии, выиграл кубок английской лиги и Суперкубок. А потом вернулся в «Барселону». В составе клуба Пике восемь раз становился чемпионом Испании, шесть раз обладателем Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Защитник также вызывался в сборную, с которой стал чемпионом мира и Европы.