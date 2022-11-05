«Коллективное безумие»: Федотов назвал причину поражения ЦСКА от «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после поражения своей команды от «Пари НН» в матче 16-го тура чемпионата России».

«Сказать, что у нас что-то не получилось - это ничего не сказать. Первый тайм вышел совсем блеклым. Старались. Я бы даже назвал все это коллективным безумием», - приводит слова специалиста пресс-служба армейцев.

Команда Владимира Федотова с 29 очками располагается на третьей позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова находятся на 12-й строчке, имея в своем активе 16 очков.

В следующем туре ЦСКА отправится в гости к «Динамо» (13 ноября), а «Нижний Новгород» сыграет на домашнем стадионе против «Ахмата» (11 ноября).