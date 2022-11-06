Николич является главным претендентом на пост главного тренера «Сочи»

Руководство «Сочи» планирует сменить главного тренера команды.

Как сообщает «РБ-Спорт», клуб планирует найти нового специалиста до зимних сборов. Основным кандидатом на пост главного тренера является Марко Николич. Ранее серб возглавлял московский «Локомотив».

Напомним, что ранее «Сочи» отстранил от работы с командой Вадима Гаранина. Это произошло перед матчем 16-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

Функции главного тренера до конца года будет исполнять Александр Точилин. Он останется на этой должности лишь в том случае, если не удастся договориться с Николичем.

На данный момент «Сочи» с 22 очками занимает девятое место в таблице РПЛ. 13 ноября южане проведут матч с «Химками».