Глава МИД Катара раскритиковал призывы бойкотировать ЧМ-2022

Министр иностранных дел Катара отреагировал на призывы бойкотировать чемпионат мира 2022 года, который пройдет на территории его государства.

Руководство арабской страны за ситуацию с рабочими-мигрантами, которые строили объекты турнира.

«Причины этого бойкота не выдерживают никакой критики. В них много лицемерия. Призывы распространяют лишь около десяти стран. Реальность такова, что мир с нетерпением ждет праздника», — приводят зарубежные СМИ слова Мохаммеда Бен Абдеррахмана Аль Тани.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря.