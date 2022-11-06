«Урал» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Локомотива» на матч 16-го тура чемпионата РПЛ.
Отметим, что вратарь московской команды Маринато Гильерме не попал в заявку.
«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Газинский, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Кузьмичев, Погостнов, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Карпукас, Камано, Раконьяц.
Добавим, что клуб из Екатеринбурга имеет в активе 17 очков и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Росси. «Локомотив» идет 14-й позиции. У железнодорожников 12 очков.
источник: «Советский спорт»