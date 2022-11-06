Стала известна возможная причина расторжения контракт между Дзюбой и «Адана Демирспор»

Стало известно, почему российский форвард Артем Дзюба решил покинуть турецкий «Адана Демирспор».

Напомним, что сегодня появилась информация о том, что футболист расторг контракт.

Дзюба ушел из «Адана Демирспор» из-за задержек по заработной плате. Он не получил денег за сентябрь и октябрь.

Клуб и футболист подписали договор, согласно которому долги перед Артемом погасят в январе-феврале 2023 года. Об этом сообщает Sport24, ссылаясь на свой источник.

Рыночная стoимость Артeма составляет около чeтырeх млн евро.

«Адана Демирспор» на данный занимаeт четвертое место в таблице чeмпионата Турции, набрав 23 очка.