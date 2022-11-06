Тилеманс входит в сферу интересов «Барселоны»

Хавбек «Лестера» Юри Тилеманс может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает журналист Хосеп Сольдадо, в 25-летнем футболисте заинтересована «Барселона». Тилеманса в составе каталонского хочет видеть наставник команды Хави.

Отметим, что полузащитник может уйти из «Лестера» бесплатно следующим летом. Ранее в СМИ сообщалось, что бельгийский футболист может перейти в «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Реал» или «Ливерпуль».

В текущем сезоне Тилеманс провел 15 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.