«Урал» упустил победу над «Локомотивом»

«Урал» в домашнем матче 16-го тура российской премьер-лиги сыграл вничью с «Локомотивом».
Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:2.
В составе железнодорожников гол забил Антон Миранчук. Полузащитник открыл счет на 16-й минуте.
За «шмелей» отличились Юрий Газинский (67-я) и Егор Филипенко (90-я). Последний забил гол в свои ворота (90+6), установив окончательный счет.
Таким образом, команда Виктора Гончаренко набрала 18 очков и поднялась на 10-е место, подопечные Андрея Федорова идут 14-ми с 13 очками.
В следующем туре «Локомотив» 12 ноября проведет домашнюю встречу против «Спартака», а «Урал» примет на своем поле «Факел».
источник: «Советский спорт»