Дедушка Пике назвал причину завершения карьеры защитника «Барселоны»

Амадор Бернабеу, дедушка защитника «Барселоны» Жерара Пике, назвал причину, по которой его внук принял решение о завершении карьеры.

«Много эмоций, смесь негативных чувств с позитивными и много грусти. Это конец, которого мы не ожидали. Я видел его счастливым и злым, потому что он мог продолжать играть. Жерар не может быть запасным игроком из-за своего характера и образа жизни, он просто не привык сидеть на скамейки после стольких лет игры в осное. Пике никогда бы не покинул «Барселону» из-за проблем в клубе. Как и вся наша семья, он всю жизнь болел за «Барселону» — это наша жизнь и наша история», - сказал Бернабеу испанским журналистам.

Напомним, что Пике завершил свою карьеру в матче 15-го тура испанской примеры «Барселоны» против «Альмерии» (2:0).

Пике после окончания академии клуба, четыре года выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым стал чемпионом Англии, выиграл кубок английской лиги и Суперкубок. А потом вернулся в «Барселону». В составе клуба Пике восемь раз становился чемпионом Испании, шесть раз обладателем Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Защитник также вызывался в сборную, с которой стал чемпионом мира и Европы.