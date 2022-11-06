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Фамейе принес «Рубину» победу над махачкалинским «Динамо» в матче Первой лиги

Судьбу встречи решил единственный забитый мяч.
06 ноября 2022 18:28
автор: Александр Шульгин

В матче 17-го тура Первой лиги казанский «Рубин» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в самом конце забил Джоэль Фамейе.

Казанцы набрали 30 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице.

Динамовцы с 22 очками остались на 11-ой строчке.

В следующем туре команда Леонида Слуцкого 13 ноября примет на своем поле красноярский «Енисей». У обоих коллективов одинаковое количество очков, они являются конкурентами за выход в РПЛ.

источник: «Советский спорт»
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