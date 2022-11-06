Фамейе принес «Рубину» победу над махачкалинским «Динамо» в матче Первой лиги

В матче 17-го тура Первой лиги казанский «Рубин» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в самом конце забил Джоэль Фамейе.

Казанцы набрали 30 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице.

Динамовцы с 22 очками остались на 11-ой строчке.

В следующем туре команда Леонида Слуцкого 13 ноября примет на своем поле красноярский «Енисей». У обоих коллективов одинаковое количество очков, они являются конкурентами за выход в РПЛ.