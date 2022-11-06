Голы Констанца и Пиняева принесли «Крыльям Советов» победу над «Торпедо»

В матче 16-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» на выезде нанесли очередное поражение московскому «Торпедо».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Фернандо Констанца и Сергей Пиняев.

Волжане набрали 20 очков и поднялись на десятое место в турнирной таблице. Торпедовцы с шестью очками по-прежнему занимают последнюю, 16-ю строчку.

В следующем туре «Крылья» 12 ноября на своем поле примут «Ростов». «Торпедо» в этот же день также дома сыграет с питерским «Зенитом».

РПЛ

16-й тур

«Торпедо» (Москва) - «Крылья Советов» - 0:2 (0:1)

Голы: Констанца, 34; Пиняев, 47.

Предупреждения: Караев, 5; Савич, 41 - Глушенков, 27.