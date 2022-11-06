«Ростов» - «Динамо». Полоз и Комличенко будут играть против пары защитников Сазонов - Маричаль

Российская премьер-лига опубликовала стартовые составы матча 16-го тура между «Ростовом» и «Динамо».

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

«Динамо»: Лещук, Сазонов, Лаксальт, Маричал, Даса, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамалe, Смолов.

Напомним, что «Ростов» перед началом матча располагается на четвертом месте в турнирной таблице, имея 29 очков. У «Динамо» на 3 очка меньше, бело-голубые занимают шестую позицию.

Игра пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 мск.