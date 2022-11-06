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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле» в 15-м туре АПЛ

Матч проходил в Бирмингеме.
06 ноября 2022 18:57
автор: Максим Скороходов

«Манчестер Юнайтед» в гостевом матче 15-го тура АПЛ проиграл «Астон Вилле» со счетом 1:3.

За клуб из Бирмингема забивали Леон Бэйли (7-я минута), Люка Динь (11) и Джейкоб Рэмси (49), который ранее поразил ворота своей команды (45).

Таким образом, «Астон Вилла» набрала 15 очков и поднялась на 15-е место, «Манчестер Юнайтед» остался с 23 очками пятым.

В следующем туре «Астон Вилла» сыграет 13 ноября в гостях против «Брайтона», «Манчестер Юнайтед» в этот же день проведет выездной матч с «Фулхэмом»

АПЛ

15-й тур

«Астон Вилла» (Бирмингем) - «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) - 3:1 (2:1)

Голы: Бэйли, 7; Динь, 11; Рэмси, 49 - Рэмси (автогол), 45

источник: «Советский спорт»
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