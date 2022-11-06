«Унион» крупно проиграл «Байеру» и потерял лидерство в Бундеслиге

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» дома разгромил берлинский «Унион».

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Мусса Диаби. Еще по разу отличились Роберт Андрих, Адам Гложек и Митчел Баккер.

«Аспириновые» набрали 12 очков и поднялись на 14-е место.

«Унион» с 26 очками остался вторым, не сумев вернуться на вершину турнирной таблицы.

Бундеслига

13-й тур

«Байер» (Леверкузен) - «Унион» (Берлин) - 5:0 (0:0)

Голы: Андрих, 46; Диаби, 56; 58; Гложек 68; Баккер, 76.

Предупреждения: Амири, 19 - Хедира, 24; Сибачо, 26; Торсби, 41; Лейте, 85.