Футболист «Барселоны» Альбе - о завершении карьеры Пике: Это печальный день для всей Каталонии

Одноклубник Жерара Пике по «Барселоне» Жорди Альба высказался о решении первого завершить карьеру.

«Странное чувство. Это печальный момент для футболистов «Барселоны» и всей Каталонии. Жаль, что Жерар уходит, ведь он так много сделал для клуба. Я знаю его очень хорошо. Он холоден с людьми, но они не знают, но очень тепл со своими близкими. Пике многое дал «Барсе», а «Барса» многое дала ему. Мы будем скучать по нему. Теперь мы сделаем все возможное, чтобы выиграть в этом сезоне как можно больше трофеев, которые мы посвятим Пике», - сказал Альба испанским журналистам.

Напомним, что Пике завершил свою карьеру в матче 15-го тура испанской примеры «Барселоны» против «Альмерии» (2:0).

Пике после окончания академии клуба, четыре года выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым стал чемпионом Англии, выиграл кубок английской лиги и Суперкубок. А потом вернулся в «Барселону». В составе клуба Пике восемь раз становился чемпионом Испании, шесть раз обладателем Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Защитник также вызывался в сборную Испании, с которой стал чемпионом мира и Европы.